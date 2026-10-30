Erzincan Üzümlü'de Meslek Yüksekokulu öğrencileri bağ bozumunda üreticiye yardım etti - Son Dakika
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Erzincan Üzümlü'de Meslek Yüksekokulu öğrencileri bağ bozumunda üreticiye yardım etti

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Erzincan Üzümlü\'de Meslek Yüksekokulu öğrencileri bağ bozumunda üreticiye yardım etti
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde İyilik Var Hareketi kapsamında düzenlenen etkinlikte Üzümlü Meslek Yüksekokulu öğrencileri bağ bozumu yapan çiftçiye yardım etti. Öğrencilere bağcılık ve üzüm üretimi hakkında bilgi verildi, dayanışma ve tarımsal üretimi yerinde tanıma amaçlandı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, üniversite öğrencileri bağ bozumu yapan çiftçiye destek verdi.

Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen İyilik Var Hareketi kapsamında düzenlenen etkinliğe, Üzümlü Meslek Yüksekokulu öğrencileri de katıldı.

Etkinlikte öğrenciler, bağ bozumu yapan çiftçiye yardım ederek üzüm hasadı çalışmalarına katkı sundu.

Çalışma kapsamında öğrencilere bağcılık faaliyetleri, üzüm yetiştiriciliği ve üretim süreçleri hakkında bilgi verildi.

Üreticilerle öğrencileri bir araya getiren etkinlikle dayanışma kültürünün güçlendirilmesi ve gençlerin tarımsal üretimi yerinde tanıması amaçlandı.

Kaynak: İHA
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