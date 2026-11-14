Erzincan Valiliği ticari araç kış lastiği uygulamasını 15 Kasım 2026'da başlatacak - Son Dakika
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Erzincan Valiliği ticari araç kış lastiği uygulamasını 15 Kasım 2026'da başlatacak

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Erzincan Valiliği ticari araç kış lastiği uygulamasını 15 Kasım 2026\'da başlatacak
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Erzincan Valiliği, ticari araçlarda kış lastiği uygulamasının 15 Kasım 2026'da başlayıp 15 Nisan 2027'ye kadar süreceğini açıkladı. Kamyon, otobüs ve minibüs gibi ticari araçları kapsayan uygulamada özel araç sahiplerine de kış lastiği tavsiye edildi.

Erzincan'da ticari araçlar için kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026'da başlayacak.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, kış lastiği uygulamasının 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında geçerli olacağı bildirildi.

Uygulama kapsamında il sınırları içerisinde yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan kamyon, tanker, çekici, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile ticari olarak tescil edilmiş yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu olacak.

Açıklamada, kış şartlarının oluşturabileceği olumsuzluklar ve trafik kazalarına karşı sürücülerin gerekli tedbirleri almaları gerektiği vurgulandı.

Özel araç sahiplerine de güvenli sürüş için kış lastiği kullanmaları tavsiye edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan Valiliği ticari araç kış lastiği uygulamasını 15 Kasım 2026'da başlatacak - Son Dakika
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