Erzincan Valisi Aydoğdu, DSİ sosyal tesis ve kütüphane inşaatını yerinde inceledi - Son Dakika
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Erzincan Valisi Aydoğdu, DSİ sosyal tesis ve kütüphane inşaatını yerinde inceledi

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Erzincan Valisi Aydoğdu, DSİ sosyal tesis ve kütüphane inşaatını yerinde inceledi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, DSİ sosyal tesisi ve kütüphane inşaatında süren çalışmaları yerinde denetledi. İncelemede yetkililerden son durum bilgisini alan Aydoğdu, işlerin en kısa sürede bitirilmesini istedi ve tesisin öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Devlet Su İşleri (DSİ) sosyal tesisi ve kütüphane inşaatında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Aydoğdu, DSİ Erzincan Şube Müdürü Ragıp Taner Yılmaz ve yetkililerden inşaat çalışmalarının son durumu hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması talimatını veren Aydoğdu, sosyal tesis ve kütüphanenin Erzincan'a ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA
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