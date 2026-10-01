Erzincan yaylalarında sağanak, tulum peyniri üreticilerinin çadırlarını vurdu - Son Dakika
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Erzincan yaylalarında sağanak, tulum peyniri üreticilerinin çadırlarını vurdu

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Erzincan yaylalarında sağanak, tulum peyniri üreticilerinin çadırlarını vurdu
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Erzincan'ın yüksek kesimlerindeki yaylalarda tulum peyniri üreten küçükbaş hayvan yetiştiricileri, etkili yağışlar yüzünden zor günler yaşıyor. Sağanak nedeniyle bazı çadırlar su altında kalırken üreticiler hayvanlarını ve aylardır süren emeklerini korumak için mücadele ediyor.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde tulum peyniri üretimi için yaylalarda bulunan küçükbaş hayvan üreticileri, etkili olan yağışlar nedeniyle zorlu günler geçiriyor.

Kentte tulum peyniri üretiminin sürdürüldüğü yaylalarda sağanak bazı üreticilerin çadırlarında su baskını yaşanmasına neden oldu. Gün boyunca hayvanlarının bakımını yapan üreticiler, sağdıkları sütten tulum peyniri üretmek için çalışmalarını sürdürürken, yağışın şiddetini artırdığı saatlerde hayvanlarını korumak için yoğun çaba gösterdi.

Bazı çadırların su altında kaldığı yaylalarda üreticiler, hem geçim kaynakları olan hayvanlarını hem de aylar süren emeklerini korumaya çalıştı.

Tulum peyniri üretim sezonunun son günlerinde zorlu hava koşullarıyla mücadele eden üreticiler, sezonu tamamlamaya hazırlanıyor.

Kaynak: İHA
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