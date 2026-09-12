Erzincan yaylalarında Samanyolu, tulum peyniri üreten çobanların fenerleriyle buluştu - Son Dakika
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Erzincan yaylalarında Samanyolu, tulum peyniri üreten çobanların fenerleriyle buluştu

Erzincan yaylalarında Samanyolu, tulum peyniri üreten çobanların fenerleriyle buluştu
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Erzincan'da Kılıçkaya köyü ile Akbaba Tepesi arasında Ergan Dağı manzarasına karşı gökyüzünü süsleyen Samanyolu, yüksek yaylalarda tulum peyniri üretimi için gece mesaisini sürdüren çobanların fenerleriyle bütünleşiyor.

Erzincan'da Kılıçkaya köyü ile Akbaba Tepesi arasında Ergan Dağı manzarasına karşı gökyüzünü süsleyen Samanyolu, yüksek yaylalarda tulum peyniri üretimi için gece mesaisini sürdüren çobanların fenerleriyle bütünleşiyor.

Kılıçkaya köyü sınırlarından Akbaba Tepesi'ne, arka planda ise heybetli Ergan Dağı'na uzanan bölgede gece saatlerinde gökyüzünü süsleyen yıldızlar, bölgedeki yayla yaşamına farklı bir güzellik katıyor.

Erzincan'ın coğrafi işaretli tulum peynirinin üretiminde önemli rol üstlenen çobanlar, yüksek yaylalarda hayvanlarının bakımını ve gözetimini gece saatlerinde de sürdürüyor.

Yaylaların karanlığında çobanların kullandığı fenerlerin ışıkları, Samanyolu'nun yıldızlarla kaplı görüntüsüyle birlikte bölgedeki emeği yansıtan etkileyici manzaralar oluşturuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Erzincan yaylalarında Samanyolu, tulum peyniri üreten çobanların fenerleriyle buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan yaylalarında Samanyolu, tulum peyniri üreten çobanların fenerleriyle buluştu - Son Dakika
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