Erzurum'da akşam başlayan kar kent merkezini beyaza bürüdü, sürücüler zorlandı - Son Dakika
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Erzurum'da akşam başlayan kar kent merkezini beyaza bürüdü, sürücüler zorlandı

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Erzurum\'da akşam başlayan kar kent merkezini beyaza bürüdü, sürücüler zorlandı
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Erzurum'da akşam saatlerinde kent merkezinde başlayan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü, yazlık lastikli sürücüler zorlandı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde Cumartesi gecesinden itibaren hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiğini bildirdi.

Erzurum'da bir süredir yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerine doğru kent merkezinde de etkili olmaya başladı.

Gün boyu yağmur şeklinde devam eden yağışlar akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Kent merkezi yağışın etkisiyle kısa sürede beyaza büründü. Özellikle yazlık lasitklerle kar yağışına yakalanan sürücüler zaman zaman trafikte zorlandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, yurdu etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte bölge genelinde (Erzurum, Erzincan, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinde) 7 Kazım Cumartesi gece saatlerinden itibaren hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını hatırlattı.

Kaynak: İHA
CumartesiErzurumGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da akşam başlayan kar kent merkezini beyaza bürüdü, sürücüler zorlandı - Son Dakika
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