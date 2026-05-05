Erzurum\'da Çığ ve Rüzgar Tehlikesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiğini açıkladı.

Uzmanlar bölge için çığ uyarısında bulunarak," Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dedi.

Meteoroloji kuvvetli rüzgar uyarısı yaparak şu ifadeleri kullandı, "Rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, soba zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" - ERZURUM