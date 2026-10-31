Erzurum'da Cuma Buluşmaları'nda çiftçilere yeni destekleme modeli anlatıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Cuma Buluşmaları'nda çiftçilere yeni destekleme modeli anlatıldı

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Erzurum\'da Cuma Buluşmaları\'nda çiftçilere yeni destekleme modeli anlatıldı
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Cuma Buluşmaları" kapsamında il genelindeki çiftçilere tarımsal üretime yönelik bilgilendirme yaptı. Buluşmalarda yeni destekleme modeli, planlı üretim, tarım sigortaları ve parazit mücadelesi anlatıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, geleneksel hale getirdiği "Cuma Buluşmaları" kapsamında il genelindeki çiftçilerle bir araya gelerek tarımsal üretime yönelik hayati konularda bilgilendirme yaptı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretimi artırmak, üreticileri yeni teşvik ve modellerden haberdar etmek amacıyla başlattığı saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu hafta gerçekleştirilen "Cuma Buluşmaları" etkinliklerinde, uzman ekipler tarafından çiftçilere çok sayıda kritik başlıkta detaylı sunumlar yapıldı.

Yeni Destekleme Modeli ve Planlı Üretim Anlatıldı

Toplantılarda öne çıkan en önemli konulardan biri tarımsal üretimin planlanması ve Bakanlığın devreye aldığı yeni destekleme modeli oldu. Üreticilerin modern tarım teknikleriyle buluşması ve doğru ürün planlaması yapması hedeflenen buluşmalarda; tarım sigortalarının (TARSİM) önemi, kırsal kalkınma projeleri ve bölge hayvancılığı için büyük tehdit oluşturan parazit mücadelesi gibi tarımsal üretime doğrudan etki eden konular masaya yatırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cuma Buluşmalarımızda bu hafta; tarımsal üretimin planlanması, yeni destekleme modeli, tarım sigortaları, kırsal kalkınma projeleri ve parazit mücadelesi gibi tarımsal üretime ilişkin konularda çiftçilerimizi bilgilendirdik" denildi.

Kaynak: İHA
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