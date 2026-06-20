Erzurum\'da hayvan refahını destekleyen önemli iş birliği

Erzurum'da sahipsiz sokak hayvanlarının korunması, popülasyonlarının kontrol altına alınması ve toplum sağlığının desteklenmesi amacıyla önemli bir iş birliği protokolü hayata geçirildi.

Erzurum Valiliği öncülüğünde; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Bakımevinde bulunan sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer katıldı.

Protokol ile sahipsiz sokak hayvanlarının refahının artırılması, kontrolsüz üremenin önlenmesi ve hayvan popülasyonunun bilimsel yöntemlerle yönetilmesi hedeflenirken, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi de amaçlanıyor.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Vali Aydın Baruş, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması konusunda Erzurum'un Türkiye'ye örnek olan illerden biri haline geldiğini belirtti. Belediyelerin koordinasyon içerisinde yürüttüğü çalışmalar sayesinde önemli sonuçlar elde edildiğini ifade eden Baruş, hayvanların zamanında toplanması, sağlık kontrollerinin yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve uygun koşullarda barındırılması süreçlerinde Erzurum'un örnek bir model ortaya koyduğunu söyledi.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Vali Baruş, çevre illerden veya farklı yerleşim yerlerinden bırakılan hayvanlar ile kayıt dışı şekilde sokağa terk edilen yavrular nedeniyle mücadelenin kesintisiz sürdürülmesinin zorunlu olduğunu ifade etti. Erzurum'da yürütülen çalışmalar sayesinde şehir merkezinde vatandaşların güvenliğini tehdit edecek düzeyde sahipsiz sokak hayvan hareketliliğinin bulunmadığını belirten Vali Baruş, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla ilgili kurumlara bildirebildiklerini, ihbarların ardından hayvanların belediye ekipleri tarafından alınarak bakımevlerine götürüldüğünü kaydetti.

Sahipsiz sokak hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmaların en önemli unsurlarından birinin kısırlaştırma uygulamaları olduğunu ifade eden Vali Baruş, kontrolsüz çoğalmanın önüne geçilmesi için bu işlemlerin düzenli ve etkin şekilde sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Özellikle dişi hayvanlarda gerçekleştirilen operasyonların uzun iyileşme süreçleri nedeniyle çeşitli zorluklar içerdiğini belirten Baruş, Erzurum'un sert iklim koşullarının da bu süreci daha hassas hale getirdiğini dile getirdi.

Hayvanların ameliyat sonrasında belirli hijyen ve sıcaklık koşullarında tutulmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Vali Baruş, geleneksel yöntemlerle yapılan operasyonlarda iyileşme süresinin yaklaşık 20 güne kadar uzayabildiğini ifade etti. Bu nedenle hem operasyon süresini hem de iyileşme dönemini kısaltacak yeni yöntemler üzerinde çalışıldığını belirten Vali Aydın Baruş, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda laparoskopik yöntemin sahipsiz sokak hayvanların kısırlaştırılmasında kullanılabilir hale getirildiğini açıkladı.

Türkiye'de ilk kez Erzurum'da uygulanacak çalışma kapsamında, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılmasında laparoskopik yöntem kullanılacak. Modern veteriner hekimlik uygulamaları arasında yer alan bu yöntem sayesinde cerrahi müdahaleler daha az invaziv şekilde gerçekleştirilecek, komplikasyon riski azalacak ve operasyon sonrası bakım ile iyileşme süresi önemli ölçüde kısalacak.

Hayvanların ameliyat sonrasında daha az ağrı hissedeceğini ve daha konforlu bir iyileşme süreci geçireceğini ifade eden Vali Baruş, yöntemin hayvan refahına önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Türkiye'de toplu halde laparoskopik yöntemle sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması uygulamasının bilinen ilk örneğinin Erzurum'da gerçekleştirileceğini kaydeden Vali Baruş, bu çalışmanın diğer belediyelere ve hayvan bakımevlerine de örnek olacağını vurguladı.

Törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise sokak hayvanları konusunun hem vatandaşların güvenliği hem de hayvan refahı açısından önem taşıdığını belirterek, Atatürk Üniversitesi ile birlikte Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmanın son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Sekmen, laparoskopik yöntem sayesinde hayvanların daha hızlı iyileşeceğini, daha az ağrı hissedeceğini ve işlemlerin daha kolay gerçekleştirileceğini ifade ederek, "Hem vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verecek hem de hayvanlarımızın daha sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlayacak bu uygulamanın olumlu sonuçlarını hep birlikte göreceğimize inanıyorum." dedi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da konunun yalnızca insan sağlığını değil, aynı zamanda hayvan sağlığını da yakından ilgilendirdiğini belirtti. Hayvanların zarar görmemesi, yapılan işlemler sonrasında iyileşme sürelerinin önemli ölçüde kısaltılması ve daha konforlu bir süreç geçirmelerinin hayvan refahı açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Hacımüftüoğlu, kontrollü ve planlı şekilde yürütülen çalışmaların yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Hacımüftüoğlu, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi iş birliğinde yürütülen bu çalışmanın hem hayvan sağlığına hem de toplumsal faydaya önemli katkılar sunacağını belirterek, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. - ERZURUM