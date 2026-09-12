Erzurum'da martılar şaşırttı, yüzlercesi kent merkezini mesken tuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da martılar şaşırttı, yüzlercesi kent merkezini mesken tuttu

Erzurum\'da martılar şaşırttı, yüzlercesi kent merkezini mesken tuttu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizden kilometrelerce uzakta, Erzurum'da sürü halinde görülen yüzlerce martı, görenleri hayrete düşürüyor. Uzmanlar martıların burayı geçici bir beslenme istasyonu olarak kullandığını, havaların soğumasıyla göç edeceğini belirtiyor.

Sahillerin simgesi martılar Erzurum'u mesken tuttu, deniz kokusu ve martı sesleri zirveye taşındı. Erzurum'da ezber bozan bu misafirlik ve beraberinde gelen görsel güzellik görenleri hayrete düşürüyor.

Erzurum-Ilıca Yolu üzerinde yapımı devam eden 'Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı'nın inşaat alanında görülen martılar, zaman zaman görsel güzellikleri de beraberinde getiriyor. Soğuğu, kışı ve karı ile bilinen Erzurum'da yaşayan martıların önümüzdeki günlerde göç etmesi beklenirken, beslenme alanı olarak şehir çöplüğünü seçtikleri biliniyor.

Genellikle engin denizlerin, köpüklü dalgaların ve sahil kentlerinin sembolü olarak bilinen martılar, bu kez denizden kilometrelerce uzakta, Doğu Anadolu'nun zirvesinde ortaya çıktı. Üstün adaptasyon yetenekleri sayesinde yiyecek bulabildikleri her ekosisteme uyum sağlayabilen bu akıllı kuşlar, son günlerde Erzurum'u adeta mesken tuttu. Kentte sürü halinde görülen yüzlerce martı, vatandaşlar tarafından hayret ve hayranlıkla izleniyor.

Ezber bozan bu misafirliğin arkasında ise martıların gelişmiş hayatta kalma ve beslenme stratejileri yatıyor. Deniz yerine karasal alanlardaki kolay yiyecek kaynaklarına yönelen akıllı kuşların, Erzurum'da beslenme üssü olarak şehir çöplüğünü seçtikleri biliniyor. Çöplükte karınlarını doyuran martılar, günün geri kalanında ise park alanlarında ve sulak bölgelerin yakınlarında mola veriyor. 'Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı'da bunlarda birisi. Şehir girişinde ve stadyumun yanı başında halen yapımı devam eden ve havuzları su ile dolu parkta yüzlerce günün yorgunluğunu atmaya çalışıyor.

Uzmanlar, martıların sert kış şartlarıyla bilinen Erzurum'da kalıcı olmayacağını, burayı geçici bir durak ve beslenme istasyonu olarak kullandıklarını belirtiyor. Önümüzdeki günlerde havaların soğumasıyla birlikte bu beyaz kanatlı misafirlerin daha sıcak bölgelere doğru göç yolculuğuna devam etmesi bekleniyor. Erzurumlular ise deniz kokusunu ve özledikleri martı sesini ayaklarına kadar getiren bu büyüleyici misafirlerin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Erzurum'da son zamanlarda artan martılar hakkında vatandaş Dilara Polat, "Deniz kenarındaymış gibi bir hissiyat veriyor, sanki bir vapurda ilerliyormuş gibi. Martı seslerini duymak bu açıdan çok mutluluk verici. Deniz olmayan şehrimizde martı sesleri de bize heyecan veriyor" dedi.

Martıların bir takım mesajlarda verdiğini belirten Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, "Doğanın bir yeni yapılanması gibi de algılayabiliriz bunu. Şehrimize renk kattılar. Beyaz örtünün yoğun olduğu şehrimizde binlerce beyaz martının olması sevindirici bir görüntü meydana getirdi. İnşallah burayı yuva yaparlar. Yeni misafirlerimiz hayırlı uğurlu olsun, onları çok sevdik" diye konuştu.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş ise, "Kim demiş ki 2000 rakımda hatta 3000 rakımda martı olmaz diye? Erzurum'un yaylasında martılara rastlarsanız şaşırmayınız. Çünkü Erzurum Fırat'ın doğduğu bir yayladır ve buradan çıkan sular Karasu, Erzurum Ovası'nda muazzam bir sazlık oluşturur. Bu sazlıkta yaklaşık 250 çeşit kuş vardır. Bu kuşlardan en önemlilerinden biri de martılardır. İsmi martıdır veya daha özel ismi vardır onu bilemiyoruz, halk martı der" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Erzurum, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzurum'da martılar şaşırttı, yüzlercesi kent merkezini mesken tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu ülke ile mutabakata varıldı Yeni sınır kapısı geliyor Komşu ülke ile mutabakata varıldı! Yeni sınır kapısı geliyor
İsmi de değişti İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu İsmi de değişti! İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek

11:18
Ahmet Hakan’dan bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş’ı AK Parti’ye mi davet etti
Ahmet Hakan'dan bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş'ı AK Parti'ye mi davet etti?
10:42
Ve Oğuz Çetin’den istifadan vazgeçen İsmail Kartal’la ilgili ilk açıklama geldi
Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi
10:26
Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba
Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba
10:03
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
09:46
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
09:31
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 11:25:15. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da martılar şaşırttı, yüzlercesi kent merkezini mesken tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement