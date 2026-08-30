Erzurum'da Yağmur ve Dolu Etkili Oldu - Son Dakika
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Erzurum'da Yağmur ve Dolu Etkili Oldu

Erzurum\'da Yağmur ve Dolu Etkili Oldu
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Erzurum'da etkili olan yağmur ve dolu, vatandaşları hazırlıksız yakaladı, trafikte aksamalara neden oldu.

Erzurum'da yağmur ve dolu yağışı kent merkezinde etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmur ve doludan nasibini aldı.

Erzurum'da birkaç gündür yer yer etkili olan yağmur, öğleden sonra kent merkezinde kısa da olsa dolu ve sağanak şekilde yüzünü gösterdi. Dolu ile başlayan yağış bir anda sağanak şeklinde devam etti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak alanlara kaçtı. Trafikte aksamalara neden olan yağış küçük çaplı kazaları da beraberinde getirdi.

Meteoroloji uzmanları, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiğini belirtti. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarın ise doğudan ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Erzurum'da Yağmur ve Dolu Etkili Oldu - Son Dakika

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