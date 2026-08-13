Sarıkamış'ta Ormancılık Faaliyetleri Yerinde İncelendi - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Ormancılık Faaliyetleri Yerinde İncelendi

Sarıkamış\'ta Ormancılık Faaliyetleri Yerinde İncelendi
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Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Sarıkamış programı kapsamında Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen ormancılık faaliyetlerini yerinde inceledi.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Sarıkamış programı kapsamında Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen ormancılık faaliyetlerini yerinde inceledi.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, beraberindeki Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü ile birlikte Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğünde temaslarda bulundu. Sarıkamış Orman İşletme Müdüründen bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Karakurt, ardından tensil sahalarında incelemeler gerçekleştirdi.

Sahadaki incelemelerde özellikle gençleştirme çalışmalarının başarısının artırılması, yeterli sıklık ve kapalılığın sağlanması ile genç ormanların sağlıklı ve homojen şekilde gelişiminin desteklenmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Karakurt, tensil sahalarının gelişiminin yakından takip edilmesinin önemine dikkat çekerek, gençleştirme çalışmalarının belirlenen hedefler doğrultusunda titizlikle yürütülmesi talimatını verdi. Sahaların hedeflenen kuruluş ve gelişim düzeyine ulaştırılması için gerekli çalışmaların aksatılmadan sürdürülmesini isteyen Karakurt, ormancılık faaliyetlerinde saha takibinin önemini vurguladı.

" Şehitler adına planlanan orman parkında inceleme"

Program kapsamında Sarıkamış Şehitleri Konaklamasız Orman Parkı olarak planlanan alanda da incelemelerde bulunan Karakurt, alanın planlanması ve düzenlenmesine ilişkin yapılması gereken çalışmalar hakkında yetkililerle değerlendirmelerde bulundu.

Sarıkamış'ın doğal ve tarihi değerlerinin korunması açısından önem taşıyan alanda yapılacak çalışmaların planlı şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekildi.

"Fidanlık sahasında üretim kapasitesi değerlendirildi"

Bölge Müdürü Serkan Karakurt, programının devamında fidanlık sahasını da ziyaret etti. Burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Karakurt, fidanlıkta yetiştirilen tür çeşitliliğinin artırılması ve üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması talimatını verdi.

Fidan üretiminin ormancılık faaliyetlerinin önemli aşamalarından biri olduğuna işaret eden Karakurt, mevcut kapasitenin daha etkin kullanılması ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda üretimin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Ziyaretin sonunda Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Karakurt, ekibe çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ormancılık faaliyetlerinin planlanan programlar doğrultusunda etkin, düzenli ve titiz şekilde sürdürülmesi yönünde gerekli talimatları veren Karakurt, sahalardaki çalışmaların yakından takip edilmesini istedi.

Kaynak: İHA

Erzurum, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sarıkamış'ta Ormancılık Faaliyetleri Yerinde İncelendi - Son Dakika

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