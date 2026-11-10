Erzurum Uzundere'de kurtlar çöpleri karıştırırken cep telefonuyla kaydedildi - Son Dakika
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Erzurum Uzundere'de kurtlar çöpleri karıştırırken cep telefonuyla kaydedildi

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Erzurum Uzundere\'de kurtlar çöpleri karıştırırken cep telefonuyla kaydedildi
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Erzurum Uzundere'de yerleşim yerine inen kurtlar, çöpleri karıştırırken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Vatandaşı fark eden kurtlar hızla uzaklaşırken, soğuk ve kar nedeniyle yiyecek bulamayan yabani hayvanlar yerleşim yerlerine kadar iniyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesi yakınlarında yerleşim yerine kadar inen kurtlar, çöpleri karıştırırken görüntülendi.

İlçe merkezine yakın bir konumda bulunan yerleşim alanındaki çöpleri karıştıran kurtlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kendilerini görüntüleyen vatandaşı fark eden kurtlar, kısa sürede hızla bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Havaların soğuması ve kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar ilçe ve köy merkezlerine kadar iniyor. Özellikle kış aylarında yerleşim yerleri çevresinde daha sık görülen yabani hayvanlar, vatandaşların da dikkatini çekiyor.

Kaynak: İHA
UzundereErzurumYabaniGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Uzundere'de kurtlar çöpleri karıştırırken cep telefonuyla kaydedildi - Son Dakika
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