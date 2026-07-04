Erzurum\'da orman yangınına karşı kapsamlı tedbirler alındı

Erzurum Valiliği, yaz mevsiminde hava sıcaklıklarının artması, düşük nem oranı, kuvvetli rüzgarlar ve insan hareketliliğinin yoğunlaşması nedeniyle orman yangını riskinin en aza indirilmesi amacıyla yeni tedbirler hayata geçirildi.

Erzurum Valiliği tarafından, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamında alınan 2026/2 sayılı karar doğrultusunda, il genelinde orman yangınlarının önlenmesine yönelik uygulanacak tedbirler kamuoyuna duyuruldu. Son yıllarda ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının, doğal hayatın yanı sıra ekonomik ve sosyal yaşam üzerinde de ciddi zararlar oluşturduğu belirtilirken; yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı ihmal ve dikkatsizliklerden kaynaklandığına dikkat çekildi. Bu kapsamda, anız yakılması, tarla ve bahçe temizliği amacıyla ateş kullanılması, kontrolsüz piknik faaliyetleri, kamp ateşleri, enerji nakil hatlarından kaynaklanabilecek riskler ile diğer yangın sebeplerinin önüne geçilmesi amacıyla kapsamlı tedbirlerin uygulanacağı ifade edildi.

Ateşli piknik, kamp ve çadır kurma faaliyetleri yasak

Alınan karar doğrultusunda, Erzurum ili sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlara girişler, aşağıda belirtilen milli park, mesire alanları, tabiat parkları ve orman parkları hariç olmak üzere 03 Temmuz 2026 - 30 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandı. Yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan mesire alanları, tabiat parkları, milli parklar ve orman parklarında ise yalnızca idarece belirlenen ocak, mangal ve barbekü alanlarında saat 09.00 ile 20.00 arasında giriş çıkış yapılabilecek. Bu alanlarda belirtilen saatler içerisinde ateşli piknik, kamp ve çadır kurulmasına izin verilecek, belirlenen saatler dışında ise her türlü giriş çıkış, ateşli piknik, kamp ve çadır kurma faaliyetleri yasak olacak. Ormancılık faaliyetleri kapsamında üretim, bakım, onarım ve fidan dikimi gibi çalışmaların yürütülmesi amacıyla orman idaresi tarafından ihale veya tahsis yoluyla yetkilendirilen kişiler ile bu faaliyetleri denetleyen kamu görevlileri haricindeki vatandaşların ormanlık alanlara giriş ve çıkışlarına izin verilmeyecek.

Yangın riski taşıyan bölgelerde emniyet şeritleri oluşturulacak.

Bitki örtüsü ve dal atıklarının yakılması yasaklandı

Orman içi ve orman bitişiğinde bulunan yerleşim yerleri başta olmak üzere, il genelinde anız yakılması, bağ ve bahçe temizliği amacıyla bitki örtüsü ve dal atıklarının yakılması yasaklandı. Ayrıca havai fişek kullanımı da orman yangını riski nedeniyle yasak kapsamına alındı. Orman alanları çevresinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ve tesislerin yangın riskine karşı gerekli tüm önleyici tedbirleri almaları zorunlu tutulurken, enerji nakil hatlarından kaynaklanabilecek yangın risklerinin önlenmesi amacıyla ARAS EDAŞ ve TEİAŞ tarafından özellikle ormanlık alanlardan geçen hatlarda bakım ve güvenlik çalışmalarının eksiksiz şekilde yürütülmesi kararlaştırıldı. Belediyeler tarafından orman içi, orman kenarı ve bitişiğindeki çöp toplama alanları çevresinde koruma bantları oluşturulacak, yangınlara hızlı müdahale amacıyla dozer, loder ve kepçe gibi iş makineleri hazır halde bulundurulacak. Ayrıca demiryolu güzergahları, piknik alanları, turizm bölgeleri, yerleşim alanları ve tarım arazileri gibi yangın riski taşıyan bölgelerde emniyet şeritleri oluşturulacak.

Vatandaşlar bilgilendirilecek ve gerekli uyarılar yapılacak

Tescilli alanlar ile müstecirlere tahsis edilen alanlarda, yangın müdahale planlarının hazırlanması ve uygulanması sağlanacak; ateşli piknik yapılan alanlarda yangınlara karşı tüm önlemler işletmeciler tarafından alınacak. Söz konusu tedbirlerin uygulanması ve denetlenmesi Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Otlatmaya açılmış orman alanlarında, Orman İşletme Müdürlüklerinden izin alınması ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına bilgi verilmesi şartıyla otlatma faaliyetlerine izin verilecek. Ancak otlatma sırasında ateş yakılması kesinlikle yasak olacak. Bu kurala aykırı davranılması halinde meydana gelebilecek zarar ve ziyanlardan çobanlarla birlikte hayvan sahipleri de sorumlu tutulacak. Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan denetim ekipleri tarafından ormanlık alanlarda etkin gözetim ve denetim faaliyetleri yürütülecek. Drone, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve diğer teknolojik imkanlardan yararlanılarak izleme faaliyetleri artırılacak. Vatandaşlar, orman yangını riski konusunda çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirilecek ve gerekli uyarılar yapılacak.

Vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın

Muhtemel orman yangınlarından etkilenebilecek yerleşim alanları, kritik tesisler, fabrikalar, depolar ve benzeri riskli bölgeler belirlenerek ilgili kişi ve kuruluşların kendi tedbirlerini almaları sağlanacak. Mahalle muhtarlıkları da ormanların korunması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi konusunda aktif görev üstlenecek. Gerekli görülmesi halinde ilçe kaymakamlarının talimatıyla kamu kurumları ve özel sektörün tüm imkanları seferber edilerek, Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yangınlara en hızlı ve etkili şekilde müdahale edilecek. Karar hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümleri çerçevesinde idari ve adli işlem uygulanacak. Karar kapsamında vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacak alanlar şunlardır: İspir Hoşutlar Konaklamasız Orman Parkı, Aşkale Konaklamasız Orman Parkı, Palandöken Abdurrahman Gazi Millet Ormanı, Palandöken Kent Ormanı Konaklamasız Orman Parkı, Tortum Şenyurt Kabakdüzü Konaklamasız Orman Parkı, Uzundere Zuvar Boğazı Konaklamalı Orman Parkı, Uzundere Şelale Konaklamasız Orman Parkı, Karayazı Köyceğiz Konaklamasız Orman Parkı, Tortum Yataklar Sırtı Konaklamasız Orman Parkı, Oltu Obayla Konaklamasız Orman Parkı, Oltu Uzunoluk Konaklamasız Orman Parkı, Oltu Kırdağ Konaklamasız Orman Parkı, Olur Akbayır Konaklamasız Orman Parkı, Şenkaya Mehmet Sırma Konaklamasız Orman Parkı, Şenkaya Ormanlı Konaklamasız Orman Parkı ve Yakutiye Nenehatun Milli Parkı. Erzurum Valisi Sayın Aydın Baruş, vatandaşların alınan tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerinin büyük önem taşıdığını belirterek, ormanların gelecek nesillere aktarılması, doğal hayatın korunması ve can-mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm kurumların koordinasyon içerisinde görev yapacağını ifade etti. Vali Baruş, vatandaşların herhangi bir duman veya yangın belirtisi görmeleri halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini istedi. - ERZURUM