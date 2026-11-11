Erzurum Valisi Baruş, Milli Ağaçlandırma Günü'nde doğaya sahip çıkma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Erzurum Valisi Baruş, Milli Ağaçlandırma Günü'nde doğaya sahip çıkma çağrısı yaptı

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Erzurum Valisi Baruş, Milli Ağaçlandırma Günü\'nde doğaya sahip çıkma çağrısı yaptı
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla vatandaşlara doğaya sahip çıkma çağrısı yaptı. Baruş, sert iklim ve çetin coğrafya şartlarına rağmen Erzurum'da ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Baruş mesajında, toprağa düşen her fidanın havanın, suyun ve yarınların en sağlam teminatı olduğunu belirtti. "Bir fidan, bir gelecek" şuuruyla ülke genelinde kalplerin aynı yeşil ideal için çarptığını ifade eden Baruş, fidan dikmenin yalnızca toprağı yeşertmek anlamına gelmediğini, aynı zamanda vatanın yarınlarına duyulan sarsılmaz inancı ve sorumluluğu da büyüttüğünü vurguladı. Atalardan emanet alınan coğrafyayı daha yeşil ve yaşanabilir bir şekilde gelecek nesillere devretmenin herkesin ortak vazifesi olduğuna dikkat çekti.

Anadolu'nun çatısı Erzurum'da sert iklim ve çetin coğrafya şartlarına rağmen ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydeden Vali Baruş, sahadaki bu azmin en güzel örneğinin sergilendiğini aktardı. Baruş, çalışmalarda emeği geçen başta Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar ile fidanları toprakla buluşturan Erzurumlulara teşekkür etti.

Çocuklara ve gençlere ağaç sevgisi aşılamanın ve doğayı korumayı bir yaşam biçimi haline getirmenin en kutsal sorumluluklardan biri olduğunu belirten Baruş, tüm vatandaşları bu büyük çevre seferberliğine katılarak doğaya sahip çıkmaya davet etti.

Kaynak: İHA
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