Erzurum ve Bayburt'ta Kuvvetli Yağış Uyarısı
Erzurum ve Bayburt'ta Kuvvetli Yağış Uyarısı

18.05.2026 09:31
Meteoroloji, Erzurum'un kuzey kesimleri ve Bayburt'ta kuvvetli sağanak yağış bekliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü uzmanları, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Bayburt ve çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Erzurum'un kuzey kesimleri ile Bayburt ve çevresinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, " Sabah ilk saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar, aralıklı olarak, Erzurum'un kuzey kesimleri (İspir, Uzundere) ile Bayburt ve çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

