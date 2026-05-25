Esence Göleti ve Berit Dağı\'nın Eşsiz Manzarası

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta bulunan Esence Göleti ve Berit Dağı aynı karede buluşarak görenlere eşsiz bir manzara sunuyor.

Afşin ilçesi Esence Mahallesi'nde bulunan Esence Göleti, 3050 rakımlı Berit Dağı ile aynı baharın gelmesiyle yeşil ve mavinin tonlarına büründü. Gölet ve dağ manzarası aynı karede buluşarak görenlere kendine hayran bırakıyor. Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri olan Esence Göleti, bölge halkı için de önemli bir dinlenme ve mesire alanı olma özelliği taşıyor. Göletin, heybetli Berit Dağı ile bütünleşmesi ise ortaya adeta kartpostallık görüntüler çıkarıyor.

Bölgeyi sık sık fotoğraflayan doğa tutkunları, Esence Göleti'nin her mevsim farklı bir güzellik sunduğunu belirtti. - KAHRAMANMARAŞ