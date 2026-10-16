Eskişehir Alpu\'da kar yağışı Arıkaya Mahallesi\'ndeki dağlık alanları beyaza bürüdü

Eskişehir Alpu'da kar yağışı Arıkaya Mahallesi'ndeki dağlık alanları beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Alpu ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu; Arıkaya Mahallesi Büyük Alıç mevkiindeki dağlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar bu manzarayı amatör kameralarla kayda alırken yüksek kesimlerde kar kalınlığının daha fazla olduğu belirtildi.
Eskişehir'in Alpu ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan dağlık alanlar vatandaşlar tarafından amatör kamerayla görüntülendi.
Eskişehir'in Alpu ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı yaşandı. Arıkaya Mahallesi'nin Büyük Alıç mevkiinde etkisini gösteren yağışın ardından dağlık alanlar beyaza büründü. Bölgedeki kar manzarasını vatandaşlar amatör kameralarıyla kaydetti. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının daha fazla olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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