Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve daha sağlıklı bir kent geleceği oluşturulması amacıyla kaçak hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda çevreyi kirleten kişi ve işletmelere yönelik idari yaptırımlar uygulanırken, vatandaşların da kaçak dökümler konusunda duyarlı olmaları isteniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Çevre Denetim Ekibi, hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye gelişigüzel bırakılmasını önlemek amacıyla kent genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Şehrin farklı noktalarında düzenli olarak kaçak döküm denetimleri gerçekleştiren ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek çevre kirliliğine neden olan faaliyetlere müdahale ediyor. Denetimlerle doğal alanların korunması ve atıkların belirlenen alanlarda uygun şekilde bertaraf edilmesi hedefleniyor.

Kaçak dökümlere idari yaptırım

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, inşaat ve yıkıntı atıkları belediyeye ait İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi ile özel firmalara ait iki tesiste bertaraf ediliyor. Hafriyat toprakları ise Büyükşehir Belediyesine ait Hafriyat Toprağı Depolama Alanı'nda depolanıyor. İzin verilen hafriyat depolama alanları dışında döküm yaptığı tespit edilen kişi ve işletmeler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 191 bin 867 TL'ye kadar idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca kirletilen alanların yeniden temizlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması sağlanıyor.

Kaçak dökümleri ALO 153'e bildirin

Büyükşehir Belediyesi, kaçak dökümlerin önlenmesinde vatandaşların desteğinin de büyük önem taşıdığını vurguluyor. Kaçak hafriyat dökümü yapan araçları veya çevreyi kirleten faaliyetleri gören vatandaşlar, ALO 153 üzerinden bildirimde bulunabiliyor. Kaçak döküm yapan araçların plakalarının ve olay yerinden alınan görüntülerin belediyeye iletilmesi, denetim süreçlerine önemli katkı sağlıyor.

Doğayı kirletenlere karşı denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Eskişehir'imizin farklı noktalarına kaçak hafriyat ve inşaat atığı dökülmesini önlemek için ekiplerimiz sahada. Çevremizi kirletenlere göz yummuyor, kentimizin doğasını ve geleceğini korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" diyerek temiz bir Eskişehir'in herkesin sorumluluğu olduğunu hatırlattı.