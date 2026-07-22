Eskişehir\'de 38 Derece Hava Sıcaklığı Bekleniyor

Eskişehir'de mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklığının 38 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra zaman zaman kısa süreli kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 38 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR