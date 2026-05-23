Binadan düşen kiremitler için emniyet şeridi çekildi

Eskişehir'in merkezi noktalarından Hoşnudiye Mahallesi'nde bir binadan düşen kiremit parçaları üzerine belediye ekipleri kaldırıma güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'nde bir binanın çatısından yola ve kaldırıma kiremit parçaları düştü. Şans eseri yaralananın olmadığı olayın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler, elektrik panosu ve bina çevresini kapsayacak şekilde kaldırıma kırmızı-beyaz güvenlik şeridi çekti. Yayaların can güvenliğini korumak amacıyla alınan önlemlerin ardından, tehlike arz eden diğer kiremitlerin temizlenmesi için çalışma başlatılması bekleniyor. - ESKİŞEHİR