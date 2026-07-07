Eskişehir'de Hasarlı Kaldırım Tehlikesi - Son Dakika
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Eskişehir'de Hasarlı Kaldırım Tehlikesi

Eskişehir\'de Hasarlı Kaldırım Tehlikesi
07.07.2026 10:17
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Eskişehir Tepebaşı'nda hasarlı kaldırım yayalar için tehlike oluşturuyor, onarım bekleniyor.

Eskişehir'de yayalar için takılıp düşme riski oluşturan hasarlı kaldırım onarım bekliyor.

Kentin yoğun kullanılan noktalarından biri olan Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde bisiklet yolunun ile kesişen kaldırımda henüz bilinmeyen sebeple hasar oluştu. Yerinden oynayan kaldırım taşları, yayalar için takılıp düşme riski oluşturuyor. Çevreden geçen vatandaşlar hasarlı bölgeyi fark ettiklerinde dikkatli adımlar ile ilerlemek zorunda kaldığı, bazı yayaların ise bozuk alanın üzerinden atlayarak geçmeye çalıştığı görüldü. Yoğun yaya trafiğinin bulunduğu noktadaki hasarın onarılması isteniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Tepebaşı, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Eskişehir'de Hasarlı Kaldırım Tehlikesi - Son Dakika

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