Eskişehir'de Hava Durumu Açık ve Sıcak
Eskişehir'de hava az bulutlu, sıcaklık 36 dereceye ulaşacak. Rüzgar hafif ve yer yer kuvvetli.
Eskişehir'in içinde bulunduğu bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği değerlendiriliyor. Rüzgarların kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle ve akşam saatlerinde zaman zaman kısa süreli kuvvetli esmesi bekleniyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.
Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 36 derece ile Sarıcakaya ve 34 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.
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