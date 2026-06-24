Eskişehir'de Hava Durumu: Sıcak ve Az Bulutlu - Son Dakika
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Eskişehir'de Hava Durumu: Sıcak ve Az Bulutlu

24.06.2026 10:15
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Eskişehir'de hava az bulutlu, sıcaklık mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde olacak.

Eskişehir genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Kent genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yer yer kısa süreli kuvvetli eseceği değerlendiriliyor.

Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 33 derece ile Mihalgazi, en düşük hava sıcaklığının ise 25 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması beklenirken Odunpazarı'nın ise 30 derece olması öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Eskişehir'de Hava Durumu: Sıcak ve Az Bulutlu - Son Dakika

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