Eskişehir genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Kent genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yer yer kısa süreli kuvvetli eseceği değerlendiriliyor.
Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 33 derece ile Mihalgazi, en düşük hava sıcaklığının ise 25 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması beklenirken Odunpazarı'nın ise 30 derece olması öngörülüyor. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Çevre › Eskişehir'de Hava Durumu: Sıcak ve Az Bulutlu - Son Dakika
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