Eskişehir'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek

Eskişehir'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 29 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.