Eskişehir'de Öğrencilere Ücretsiz Genç Ofis Projesi - Son Dakika
Eskişehir'de Öğrencilere Ücretsiz Genç Ofis Projesi

Eskişehir\'de Öğrencilere Ücretsiz Genç Ofis Projesi
13.04.2026 17:36
Anadolu Üniversitesi ve İl Müftülüğü iş birliğiyle kampüste 'Genç Ofis' projesi hayata geçiriliyor.

Eskişehir Valiliği koordinesinde Anadolu Üniversitesi ile İl Müftülüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, kampüs içerisine öğrenciler için ücretsiz hizmet verecek olan 'Genç Ofis' projesi hayata geçiriliyor.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve İl Müftüsü Muharrem Gül'ün katılımıyla taşınmaz tahsis protokolü imza töreni düzenlendi. Protokol çerçevesinde, üniversite kampüsü içindeki alan, Genç Ofis yapılmak üzere İl Müftülüğü'ne tahsis edildi.

"Öğrencilerimiz için güzel bir ortam olacak"

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Genç Ofis bünyesinde sunulacak kitap kafe ve sosyal ortam, çocuklarımız için gerçekten güzel bir imkan olacak. Bu ortamın hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bittiğinde gençlerimiz için çok güzel bir alanı oluşturmuş olacağız" şeklinde konuştu.

"Gençlerimiz için her şey ücretsiz olacak"

Projenin detaylarına ilişkin bilgi veren Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, kurulacak merkezin 300 ile 400 metrekarelik bir alanı kapsayacağını belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın Gençlik Merkezlerinden bir tanesini inşallah buraya yapacağız. Gençlerimiz orada kitap kafe konseptinde ders çalışabilecek, tenis oynayabilecek ve rahatça vakit geçirebilecekler. Buradaki tüm ikramlar ücretsiz olacak. Öğrencilerimizin hizmetinde, stabil ve konforlu bir alan oluşturacağız" dedi.

"Kullanımımızdaki yerden feragat ettik"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise üniversite olarak projeye verdikleri desteği vurgulayarak, "Müftülüğümüzün Genç Ofis talebi üzerine, Milli Emlak'a ait ve bizim kullanımımızda olan bir yerden feragat ederek burayı Valiliğimize devrediyoruz. Sayın Valimizin inisiyatifiyle tahsis gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında tamamlanacak olan merkezin, kısa süre içerisinde öğrencilerin hizmetine sunulması planlanıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Çevre Eskişehir'de Öğrencilere Ücretsiz Genç Ofis Projesi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Eskişehir'de Öğrencilere Ücretsiz Genç Ofis Projesi - Son Dakika
