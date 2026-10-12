Eskişehir\'de sağanak yağış saat 13.00\'te bastırdı, Kanlıkavak Parkı boş kaldı

Eskişehir'de sağanak yağış saat 13.00'te bastırdı, Kanlıkavak Parkı boş kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün tahminine göre Eskişehir'de saat 13.00 sıralarında sağanak yağış bastırdı. Vatandaşlar ıslanmamak için açık alanlarda durmazken Odunpazarı'ndaki Kanlıkavak Parkı'nda çevre boş kaldı, yağışın ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış sebebiyle çevre boş kaldı.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün tahmin ettiği üzere Eskişehir'de sağanak yağış etkili oldu. Yağış, saat 13.00 sıralarında aniden bastırdı. Vatandaşların ıslanmamak için açık alanlarda bulunmadığı, Odunpazarı ilçesindeki Kanlıkavak Parkı'nda çevrenin boş kaldığı görüldü. An itibariyle devam eden yağışın ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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