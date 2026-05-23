Eskişehir'de Sağanak Yağış Uyarısı

Eskişehir'in de içinde olduğu bölgeyle ilgili yapılan meteorolojik uyarıda, gün içerisinde etkili olması beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların sabah saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji yağışa karşı uyardı

Yayımlanan hava tahmin raporunda, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya il genelinde yerel olarak beklenen yağışlar sebebiyle meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 23 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor. - ESKİŞEHİR