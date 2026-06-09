Eskişehir'de Sağanak Yağış Uyarısı

Eskişehir'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışla ilgili uyarı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra Eskişehir'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Eskişehir Valiliği, resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yaparak vatandaşları uyardı. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. - ESKİŞEHİR