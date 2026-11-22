Eskişehir'de sıcaklık 3-5 derece azalacak, hava parçalı ve çok bulutlu olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün raporuna göre Eskişehir'de hava parçalı ve çok bulutlu olacak, sıcaklık 3-5 derece azalacak. En yüksek sıcaklık Sarıcakaya'da 17, en düşük sıcaklık Mihalıççık'ta 8, Odunpazarı ve Tepebaşı'nda 13 derece bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre Eskişehir genelinde hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı, havanın ise parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göre; Eskişehir genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklığının 3 ile 5 derece arasında düşüş göstereceği belirtilirken, güncel bir meteorolojik uyarının bulunmadığı kaydedildi. Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 17 derece ile Sarıcakaya ilçesi, en düşük hava sıcaklığının ise 8 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması beklenirken Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde ise 13 derece olması öngörülüyor.
Kaynak: İHA
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