Meteoroloji verilerine göre Eskişehir genelinde hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı, havanın ise parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göre; Eskişehir genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklığının 3 ile 5 derece arasında düşüş göstereceği belirtilirken, güncel bir meteorolojik uyarının bulunmadığı kaydedildi. Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 17 derece ile Sarıcakaya ilçesi, en düşük hava sıcaklığının ise 8 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması beklenirken Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde ise 13 derece olması öngörülüyor.