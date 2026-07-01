Eskişehir'de Sıcaklık 42 Dereceyi Bulacak - Son Dakika
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Eskişehir'de Sıcaklık 42 Dereceyi Bulacak

01.07.2026 10:26
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Eskişehir'de hava sıcaklığı Sarıcakaya'da 42 dereceye yükselecek, rüzgar etkili olacak.

Eskişehir'de mevsim normalleri üzerinde olan hava sıcaklığının Sarıcakaya ilçesinde 42 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Eskişehir'in batı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin ise az bulutlu ve açık geçeceği değerlendiriliyor. Mevsim normalleri üzerinde olan hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın Eskişehir çevrelerinde doğu ve güneydoğu yönlerden, bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette, bugün öğlen ve akşam saatlerinde orta kuvvette, yer yer kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 42 derece ile Sarıcakaya ve 41 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Eskişehir'de Sıcaklık 42 Dereceyi Bulacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Sıcaklık 42 Dereceyi Bulacak - Son Dakika
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