Eskişehir'de Vandalizm Protesto Edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Vandalizm Protesto Edildi

Eskişehir\'de Vandalizm Protesto Edildi
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Hatboyu Caddesi'nde kimliği belirsiz şahıslar çevreye zarar vererek tepkilere yol açtı.

Eskişehir'de bulunan Hatboyu Caddesi'nde kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çevreye zarar verilmesi tepki çekti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan Hatboyu Caddesi, zaman zaman bakımsızlığı ile gündeme geliyor. Şehre yakışmayan manzaraların ortaya çıktığı Hatboyu Caddesi, bu defa vandalların hedefi oldu. Kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından; zemindeki camların kırıldığı, çevredeki saksılara zarar verildiği ve şu anda kapalı olan işletmeye ait camlara sprey boya ile yazılar yazıldığı görüldü. Ortaya çıkan kötü görüntü, vatandaşların tepkisine sebep oldu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Eskişehir'de Vandalizm Protesto Edildi - Son Dakika

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