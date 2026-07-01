Eskişehir\'de Yaya Kovaladı

Eskişehir'de bir vatandaş yaya geçidinden geçmeye çalışacağı sırada caddeden gelen araca dur işareti yapması üzerine duyarsız şoför durmayınca bahse konu aracı arkasından kovaladı.

Olay, Gökmeydan Mahallesi Ziyapaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Amatör araç kamerasına yansıyan görüntülerde, bir vatandaşın yaya geçidinden geçmeye çalıştığı esnada gene aynı cadde üzerinde seyir halinde olan araca dur işareti yaptığı görüldü. Duyarsız sürücünün vatandaşın işaretini umursamayıp ilerlemesi sonucunda vatandaş, aracı kovalamaya çalıştı. Yetişemeyeceğini anlayan vatandaş aracından arkasından eliyle uyarı işareti yaparak tepkisini gösterdi. - ESKİŞEHİR