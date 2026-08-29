Eskişehir'de Yayalar Kaldırımlarda Zorlanıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Yayalar Kaldırımlarda Zorlanıyor

Eskişehir\'de Yayalar Kaldırımlarda Zorlanıyor
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Motosiklet ve çöp konteynerleri, Eskişehir'de yayaların kaldırımlarda yürümekte zorlanmasına neden oluyor.

Eskişehir'in bazı sokaklarındaki kaldırımlarda, park edilen motosiklet ve çöp konteynerleri nedeniyle yayalar yürümekte güçlük çekiyor.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yer alan Karagül Sokak ile Esen Sokak'ta kaldırımların düzensiz kullanımı yayaları mağdur ediyor. Yayaların güvenli geçişi için ayrılan kaldırım taşlarının üzerine gelişi-güzel park edilen motosiklet ve elektrikli bisikletler, yaya trafiğini neredeyse tamamen kapatıyor. Alan darlığı sebebiyle bebek arabası kullanan aileler ve yaşlılar başta olmak üzere birçok vatandaş kaldırımı kullanamayarak araç yolundan yürümek zorunda kalıyor. Motosiklet işgalinin yanı sıra konumlandırılan çöp konteynerleri de yayaların geçiş alanını daraltıyor. Oturma banklarının hemen yanına kadar park edilen iki tekerlekli taşıtlar sokakta düzensiz bir görüntü oluştururken, mahalle sakinleri ve çevredeki esnaf yayaların can güvenliğini tehlikeye atan bu duruma karşı yetkililerden kalıcı çözüm ve denetim talep ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Eskişehir'de Yayalar Kaldırımlarda Zorlanıyor - Son Dakika

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