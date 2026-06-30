Eskişehir Fidanlığı'nda Yangınlar İçin Seferberlik

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Eskişehir Orman Fidanlığı'nı ziyaret etti. Cumhuriyet'ten bu yana 1 milyar 89 milyon fidan üretilen tesiste, son dönemdeki orman yangınlarının yaralarını sarmak için üretim kapasitesi 6 milyona çıkarılırken, modern seralar sayesinde fidanlar 2 yıl yerine 1 yılda yetiştirilerek yangın bölgelerine sevk ediliyor.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş ile 1937 yılından bu yana yeşil bir Türkiye için üretim yapan Eskişehir Orman Fidanlığı'nı ziyaret etti. Alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Yılmaz, tesisin hem üretim kapasitesi hem de teknolojik altyapısıyla Türkiye'ye örnek bir model teşkil ettiğini belirtti.

Cumhuriyet tarihinden günümüze 1 milyarı aşan fidan

Ziyarette fidanlığın tarihi başarılarına dikkat çeken Vali Erdinç Yılmaz, fidanlığın kuruluşundan bugüne kadar toplam 1 milyar 89 milyon 3 bin 135 adet fidan üreterek kırılması güç bir rekora imza attığını vurguladı. Yaklaşık 200 farklı türde fidanın yetiştirildiği bin 700 dekarlık bu dev tesis, orman varlığımızın artırılmasında en önemli merkezlerden biri konumunda bulunuyor.

Yangın bölgeleri için üretim iki katına çıkarıldı

Son dönemde yaşanan orman yangınlarının yaralarını sarmak için fidanlıkta tam anlamıyla bir seferberlik ilan edildi. 2025 yılında 4 milyon olan fidan üretimi, yangın sahalarının hızla ağaçlandırılması amacıyla 2026 yılında 6 milyon adede yükseltildi. Bu kapsamda Muğla'daki yanan alanlar için 1 milyonun üzerinde fidan gönderilirken, Bursa'daki yangın bölgeleri için de 3 milyon 900 bin fidanın üretimi tamamlandı. Fidanlar, bu sonbaharda toprakla buluşmak üzere afet bölgelerine sevk edilecek. Fidanlıkta uygulanan modern teknikler sayesinde zamandan da büyük bir tasarruf sağlanıyor. Klasik yöntemlerle ancak 2 yılda yetiştirilebilen karaçam fidanları, tesisteki modern sera koşulları sayesinde 1 yılda dikime hazır hale getiriliyor. Ayrıca yıllık 4 ton temiz tohum üreten ve tohumları kalitelerini kaybetmeden 5 yıl boyunca saklayabilen tohum stok merkeziyle fidanlık, Türkiye'nin yeşil geleceğinin en büyük güvencesi olmayı sürdürüyor.

"3 milyonun üzerinde fidan yine Bursa'da yanan alan için üretildi"

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ziyaret sonrasında şöyle konuştu:

"Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğümüzün fidanlık alanındayız. Gerçekten muhteşem bir çalışmayı burada hep beraber gezdik, gördük. Bir kez daha böyle bir kurumumuz olduğu için böyle bir çalışma yapıldığı için hepimiz gururlandık. Fidan üretimi için nasıl bir gayret sarf edildi, burada milyarlara varan fidan üretiminin gerçekleştiğini görüyoruz. Ayrıca 200 çeşit fidanın üretildiği, bin 700 metrekare alanda muhteşem bir çalışmayı görüyoruz. Ben Orman Bölge Müdürlüğümüzü kutluyorum. Muğla'da yanan orman için 1 milyonun üzerinde fidan üretimi yapılıp gönderildi. 3 milyonun üzerinde fidan yine Bursa'da yanan alan için üretildi, gönderilecek ve Türkiye'de yanan alanlarla ilgili burada fidanlarımız üretiliyor. Çok ciddi rakamlarda üretiliyor ve gönderiliyor. Buradaki üretimimiz en iyi şekilde üretmeye devam edecek. Yeşil vatanın oluşmasında gerçekten buranın ne kadar kıymetli ve önemli bir merkez olduğunu görüyoruz. Yeşil vatanımızı daha güzelleştirecek fidanlar burada en güzelleri, en çeşitleri üretilmektedir. Türkiye'de birçok alanda örnek teşkil edecek, model teşkil eden bir yapının olduğunu görüyoruz, bir çalışmanın olduğunu görüyoruz. Ben Orman Orman Bölge Müdürümüz ve çalışanları ve çalışanların da nasıl gönülden çalıştıklarını görmekten çok mutluyum. Kendilerini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Yeşil vatanımıza en güzel katkıları sunmaya burası devam edecek arkadaşlar."

Ziyaret sonunda yürütülen çalışmalar karşısında gurur duyduğunu ifade eden Vali Yılmaz, Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş'ı ve fidanlıkta gönülden çalışan personeli tebrik ederek teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR