Fatsa'da Ayı Saldırısı: Arı Kovanları Zarar Gördü
Fatsa'da Ayı Saldırısı: Arı Kovanları Zarar Gördü

Fatsa'da Ayı Saldırısı: Arı Kovanları Zarar Gördü
05.05.2026 19:49
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir ayı, muhtarın arı kovanlarına saldırarak büyük zarara yol açtı.

Olay, ilçeye bağlı Aşağıyavaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle muhtarı Erkan Yücetepe, kendisine ait arı kovanlarını kontrol etmek için bölgeye gitti. Yücetepe, kovanların dağıtıldığını ve büyük zarar gördüğünü fark etti. İnceleme yaptığı sırada ayıyla karşı karşıya gelen muhtar Yücetepe, ayının kendisini fark etmesi üzerine hızla bölgeden uzaklaştığını belirtti.

Aylarca süren emeğinin ayı saldırısıyla yok olduğunu söyleyen Yücetepe, "Ayı arı kovanlarımızı dağıtmış. Kontrol için geldiğimde ayı da buradaydı, beni görünce kaçtı. Bal mevsimini bekliyorduk ama her şey altüst oldu" dedi.

Olayda 10 arı kovanının parçalandığı ve içerisindeki arıların telef olduğu öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İHA

