Fatsa\'da Toprak Kayması Anbean Görüntülendi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık bahçesinde kayan toprak kütlesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Fatsa'ya bağlı Bahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede günlerdir etkili olan yağışların ardından bir fındık bahçesinde toprak kayması yaşandı. Yamaçtan kayan toprak kütlesi, yaklaşık 50 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler inceleme başlattı.

Öte yandan, yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - ORDU