Feke\'de Kurt Kapıya Kadar Geldi

Adana'nın Feke ilçesinde yerleşim alanına inen kurt, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Feke ilçesi Gedikli Mahallesi'nde gerçekleşti. Doğada yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen kurt, yerleşim alanına inerek sokak aralarında yiyecek aradı. Bir süre mahalle içerisinde dolaşan kurt, İbrahim Gün'e ait evin bahçesine kadar geldi. O anlar, evin güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde kurdun sokakta rahatça gezdiği ve evin bahçe kapısına kadar yaklaştığı anlar yer aldı. - ADANA