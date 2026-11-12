Fındıkta uç kurumalarına karşı Giresun'da uzmanlar doğru teşhis ve bakımı önerdi - Son Dakika
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Fındıkta uç kurumalarına karşı Giresun'da uzmanlar doğru teşhis ve bakımı önerdi

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Fındıkta uç kurumalarına karşı Giresun\'da uzmanlar doğru teşhis ve bakımı önerdi
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Giresun'da fındık bahçelerinde görülen uç kurumalarının zararlı böcekler ve bakımsız bahçeler dahil birçok nedenden kaynaklanabileceği belirtildi. Prof. Dr. Ali Turan, önce kurumanın nedeninin doğru tespit edilmesi gerektiğini, bakımı ve zararlı mücadelesini önerdi.

Giresun'da fındık bahçelerinde görülen dal uçlarındaki kurumaların farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini belirten uzmanlar, özellikle zararlı böcekler ve bakımsız bahçelere dikkat çekti.

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Ali Turan, fındıkta uç kurumalarının önüne geçilebilmesi için öncelikle kurumanın nedeninin doğru tespit edilmesi gerektiğini belirterek, bahçelerde bakım, doğru gübreleme ve zararlılarla mücadelenin önemine işaret etti. Fındık dallarında görülen uç kurumalarının toprak yapısından zararlı böceklere, yaşlanan ocaklardan bahçe bakımının yetersiz olmasına kadar birçok nedenden kaynaklanabildiğini ifade eden Prof. Dr. Turan, "Özellikle mayıs böceği, turunçgil uzun antenli böceği ve dalkıran gibi zararlılar fındık dallarında kurumaya yol açabilir. Kurumaların birçok sebebi var. Bunlar toprak kaynaklı olabileceği gibi zararlılardan da kaynaklanabilir. Toprakta geçirimsiz tabaka bulunması veya taban suyu problemi kurumaya neden olabilir. Mayıs böceği ve turunçgil uzun antenli böceği gibi zararlılar da ciddi zararlar oluşturabiliyor. Bakımsız bahçelerde dalkıranın gövdede oluşturduğu zarar da dal uçlarında kurumaya sebebiyet verebiliyor" dedi.

"Önce kurumanın nedeni tespit edilmeli"

Uç kurumalarıyla mücadelede önceliğin doğru teşhis olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Turan, yapılacak müdahalenin kurumanın kaynağına göre belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle dalkıran kaynaklı uç kurumaları varsa bu durum bahçenin bakımsız olduğunu gösterebilir. Öncelikle bahçeyi bakımlı hale getirmek gerekiyor. Toprağın neye ihtiyacı olduğunu belirlemek için yaprak ve toprak analizi yaptırılmalı, sonuçlara göre gübreleme programı uygulanmalı. Daha sonra zarar gören sürgünler kesilerek, bahçeden uzaklaştırılmalı. Böylece yeni sürgünlerin gelişimi desteklenebilir" diye konuştu.

"Zararlı bulaşmış dallar bahçede bırakılmamalı"

Mücadelede bahçe temizliğinin de önemli bir yer tuttuğunu belirten Prof. Dr. Turan, zarar görmüş sürgün, dal ve hastalıklı meyvelerin bahçede bırakılmaması gerektiğini söyledi. Özellikle ilkbahar öncesinde temizlik çalışmalarının tamamlanmasını öneren Turan, "Bahçede hasar gören, zarar gören sürgünlerin, dalların veya hastalıklı meyvelerin mutlaka ilkbahardan önce toplanarak bahçeden uzaklaştırılmasını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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