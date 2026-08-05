Akdeniz’de fırın denetimi: Kurallara uymayan işletmelere ceza

Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince fırınlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere idari para cezası uygulandı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren unlu mamul üretim ve satış noktalarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerin genel hijyen koşulları, ekmek ve unlu mamullerin gramajları, kullanılan hammadde ve malzemelerin muhafaza şartları, son tüketim tarihleri ile iş yeri ruhsatları titizlikle incelendi.

Kontroller sırasında mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen işletmelere yasal işlem yapılarak idari para cezası kesildi. Ekipler ayrıca eksikliklerin giderilmesi konusunda işletme sahiplerini uyarırken, denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

Denetimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, halk sağlığının korunmasının öncelikleri olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın sofrasına gelen her bir lokmanın, özellikle de temel gıdamız olan ekmeğin sağlıklı, hijyenik ve olması gereken gramajda üretilmesini sağlamakla yükümlüyüz. Zabıta ekiplerimiz denetimlerini gece gündüz sürdürüyor. Halk sağlığını hiçe sayan ve kurallara uymayan hiçbir işletmeye göz yummayacağız. Denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini kaydetti.