Ganos Dağları'nda Yaban Hayatı Görüntülendi - Son Dakika
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Ganos Dağları'nda Yaban Hayatı Görüntülendi

Ganos Dağları\'nda Yaban Hayatı Görüntülendi
23.07.2026 12:38
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Tekirdağ'daki Ganos Dağları'nda yerleştirilen fotokapanlar, çeşitli yaban hayvanlarını kaydetti.

Tekirdağ'daki Ganos Dağları'na yerleştirilen fotokapanlar, bölgenin zengin yaban hayatını gözler önüne serdi. Nadir anların kaydedildiği görüntülerde kurt, porsuk, karaca, çakal, tilki, yaban domuzu, yabani tavşan, kartal ve baykuş doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Ganos Dağları'nın farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar, insan gözünden uzak kalan yaban hayatına ait dikkat çekici görüntüler kaydetti. Doğal yaşamın kesintisiz sürdüğü bölgede çok sayıda yaban hayvanı objektiflere yansıdı.

Görüntülerde yabani tavşanların ormanlık alanda dolaştığı, karacaların doğal yaşam alanlarında beslendiği, porsuk, kurt ve tilkilerin gece saatlerinde hareket ettiği, yaban domuzunun halinde ilerlediği anlar yer aldı. Kartal ve baykuş gibi yırtıcı kuşlar da fotokapanlara yansıyan türler arasında bulundu.

En dikkat çeken görüntülerden biri ise ağzında karaca taşıyan bir çakal oldu. Doğadaki yaşam döngüsünü gözler önüne seren görüntü, yaban hayatının doğal işleyişini tüm gerçekliğiyle ortaya koydu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Tekirdağ, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ganos Dağları'nda Yaban Hayatı Görüntülendi - Son Dakika

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