Gaziantep\'te Dolu Panik Yarattı

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan dolu yağışı, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Araban ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli rüzgar, dolu ve sağanak yağış ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar, otomobillerinin üzerini battaniye ve kilimlerle kapatarak doludan korumaya çalıştı. - GAZİANTEP