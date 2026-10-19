Gaziantep'te erkek hindi, iddiaya göre ölen hindiyi dakikalarca uyandırmaya çalıştı - Son Dakika
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Gaziantep'te erkek hindi, iddiaya göre ölen hindiyi dakikalarca uyandırmaya çalıştı

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Gaziantep\'te erkek hindi, iddiaya göre ölen hindiyi dakikalarca uyandırmaya çalıştı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bağ evinde, iddiaya göre dişi hindinin ölmesi üzerine erkek hindi dakikalarca onu uyandırmaya çalıştı. Başından ayrılmayıp defalarca dürtmesine rağmen sonuç alamayan erkek hindinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde erkek hindi, vefat eden dişi hindiyi dakikalarca uyandırmaya çalıştı. Duygulandıran o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İslahiye ilçesinde bir bağ evinde yaşandı. İddiaya göre, bağ evinde bulunan dişi hindi öldü. Dişi hindiyi fark eden erkek hindi ise yanına koştu. Erkek hindi, vefat eden dişi hindinin başından dakikalarca ayrılmayarak uyandırmaya çalıştı. Defalarca dürtmesine rağmen sonuç alamayan erkek hindinin o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te erkek hindi, iddiaya göre ölen hindiyi dakikalarca uyandırmaya çalıştı - Son Dakika
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