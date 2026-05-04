Gaziantep'te fırtına sonrası yaralar sarılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te fırtına sonrası yaralar sarılıyor

Gaziantep\'te fırtına sonrası yaralar sarılıyor
04.05.2026 16:32  Güncelleme: 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te etkili olan süper hücre fırtınası sonrası yaralar sarılmaya başlandı.

Gaziantep'te etkili olan süper hücre fırtınası sonrası yaralar sarılmaya başlandı. Ekipler, 550 personel ve 180 araçla şehrin 250 farklı noktasında temizlik ve düzenleme çalışmaları yaptı.

Gaziantep genelinde dün öğle saatlerinden sonra "süper hücre" fırtınası etkili oldu. Bir anda bastıran fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti. Fırtınada etkili olan yağmur, dolu, hortum ve rüzgar, cadde ve sokaklar ile köprü altlarını göle çevirdi. Yaklaşık yarım saat süren fırtınada çatılar uçarken, dereler taştı, araçlar zarar gördü, evler hasar aldı, ağaçlar kökünden söküldü. Hortumun da oluştuğu kentte sel meydana gelirken 23 kişi yaralandı.

550 personel ve 180 araçla 250 farklı noktada çalışma

Yaşanan afetin ardından kentin pek çok noktasında ciddi hasarlar oluşurken Gaziantep Valiliği koordinasyonunda pek çok kurum-kuruluş yaraları sarmak için harekete geçti. Afetin hemen ardından çalışmalara başlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, 550 personel ve 180 araçla şehrin 250 farklı noktasında temizlik ve düzenleme çalışmaları yaptı.

Afetten etkilenen binalar, iş yerleri, okullar ve tarım arazilerine yönelik hasar tespit ve onarma çalışmalarının da devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Gaziantep'te fırtına sonrası yaralar sarılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme İsrail'den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i derbide 3 puana uzandı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i derbide 3 puana uzandı
4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek
Parkta motosiklet keyfi 180 bin liraya mal oldu Parkta motosiklet keyfi 180 bin liraya mal oldu
Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu
Konak’ta tetikçiyle tehdit iddiası Belediye Başkanı Mutlu’dan açıklama var Konak'ta tetikçiyle tehdit iddiası! Belediye Başkanı Mutlu'dan açıklama var

17:08
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hasar büyük
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük
15:50
ABD’li komutan İran’ın burnunun dibine kadar girdi Olay görüntüler
ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
15:13
Bakanlık affetmedi Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
15:05
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
14:30
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 17:34:55. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te fırtına sonrası yaralar sarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.