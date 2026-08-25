Gaziantep'te Fırtına ve Yağmur Etkili Oldu
Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde aniden bastıran yağış, su birikintileri ve trafik aksaklıklarına neden oldu.
Gaziantep'in organize sanayi bölgesinde fırtına ve yaz yağmuru etkili oldu. Bir anda bastıran yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Gaziantep'te akşam saatlerine doğru fırtına ve sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağış özellikle kentin Organize Sanayi Bölgesi'nde etkili oldu. Etkili olan yağış sonrası pek çok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle trafikte seyir halinde olan araçlar zor anlar yaşadı, pek çok noktada trafikte kısa süreli aksamalar meydana geldi.
Aniden bastıran yağış, sıcak havanın etkili olduğu kentte serinlik oluşturarak rahat nefes aldırdı.
Kaynak: İHA
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