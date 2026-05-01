Gece başlayan çalışma gün doğmadan bitirildi

01.05.2026 11:07  Güncelleme: 11:08
İzmit Vatan Caddesi tramvay kavşağında gece saatlerinde başlatılan asfalt serimi, sabahın ilk ışıklarıyla tamamlandı. Yapılan çalışma ile kavşakta ulaşım konforu önemli ölçüde artırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını planlı ve kesintisiz şekilde sürdürüyor. Trafik yoğunluğunu etkilememek adına gece saatlerinde sahaya inen ekipler, kritik noktalarda hızlı ve etkili müdahaleler gerçekleştiriyor. Bu çerçevede, Kartepe'ye uzanan tramvay hattı çalışmalarının sürdüğü Vatan Caddesi kavşağı İzmit yönü geçici olarak trafiğe kapatılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını tamamlayan ekipler, asfalt serimini de kısa sürede bitirdi. Gerekli temizlik ve emniyet tedbirlerinin ardından yol, sabahın ilk ışıkları ile yeniden trafiğe açıldı.

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 625 metrekarelik alanda asfalt serimi yapıldı. Kavşakta 30 ton binder ve 75 ton aşınma tabakası uygulanarak yol standardı yükseltildi. Büyükşehirin kendi iş makineleriyle yürütülen çalışmalar, A Takımı ve Yol Bakım Timlerinin koordinasyonuyla gece boyunca aralıksız sürdü. Sabah saatlerine kadar tamamlanan çalışmalar sayesinde kavşakta sürüş güvenliği artırılırken, trafik akışı daha akıcı hale getirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Advertisement
