Gediz\'in yeni mahallelerinde doğalgaz için ilk kazma vuruldu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde köy statüsünden çıkarak belediye sınırlarına dahil olan Dörtdeğirmen ve Erdoğmuş mahallelerinde doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları için ilk kazma vuruldu.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Fatih Aydın, her iki mahalleye de incelemelerde bulundu. Yatırımları yerinde inceleyen heyete, bölgedeki dağıtım ağını üstlenen Torosgaz yetkilileri eşlik etti. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen protokol üyeleri, teknik ekiplerle birlikte mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek sürecin işleyişi hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Dörtdeğirmen ve Erdoğmuş mahallelerinin yaşam kalitesini artıracak bu önemli yatırıma dair bir açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, belediye bünyesine katılan her noktaya eşit hizmet götürme kararlılığında olduklarını vurguladı. Başkan Akel, "Yaptıkları referandum neticesinde ilçemize katılarak gücümüze güç katan Dörtdeğirmen ve Erdoğmuş mahallelerimize verdiğimiz sözleri bir bir tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mahallelerimizin çehresini değiştirecek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ve konforunu ciddi oranda artıracak olan doğal gaz çalışmalarına resmen başlamış bulunuyoruz. Bu büyük hizmetin ilçemize ve buralarda yaşayan kıymetli hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Amacımız, çalışmaları en kısa sürede ve kazasız belasız tamamlayarak vatandaşlarımızı bu temiz enerjiyle buluşturmaktır. Sürece sundukları güçlü katkılardan dolayı Torosgaz yönetimine, yüklenici firma ekiplerine ve sahada alın teri döken tüm çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA