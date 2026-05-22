Gediz'in yeni mahallelerinde doğalgaz için ilk kazma vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gediz'in yeni mahallelerinde doğalgaz için ilk kazma vuruldu

Gediz\'in yeni mahallelerinde doğalgaz için ilk kazma vuruldu
22.05.2026 15:29  Güncelleme: 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde belediye sınırlarına katılan Dörtdeğirmen ve Erdoğmuş mahallelerinde doğal gaz boru hattı çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Necdet Akel ve MHP İlçe Başkanı Fatih Aydın, Torosgaz yetkilileriyle birlikte saha incelemelerinde bulundu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde köy statüsünden çıkarak belediye sınırlarına dahil olan Dörtdeğirmen ve Erdoğmuş mahallelerinde doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları için ilk kazma vuruldu.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Fatih Aydın, her iki mahalleye de incelemelerde bulundu. Yatırımları yerinde inceleyen heyete, bölgedeki dağıtım ağını üstlenen Torosgaz yetkilileri eşlik etti. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen protokol üyeleri, teknik ekiplerle birlikte mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek sürecin işleyişi hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

"Amacımız, çalışmaları en kısa sürede ve kazasız belasız tamamlayarak"

Dörtdeğirmen ve Erdoğmuş mahallelerinin yaşam kalitesini artıracak bu önemli yatırıma dair bir açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, belediye bünyesine katılan her noktaya eşit hizmet götürme kararlılığında olduklarını vurguladı. Başkan Akel, "Yaptıkları referandum neticesinde ilçemize katılarak gücümüze güç katan Dörtdeğirmen ve Erdoğmuş mahallelerimize verdiğimiz sözleri bir bir tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mahallelerimizin çehresini değiştirecek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ve konforunu ciddi oranda artıracak olan doğal gaz çalışmalarına resmen başlamış bulunuyoruz. Bu büyük hizmetin ilçemize ve buralarda yaşayan kıymetli hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Amacımız, çalışmaları en kısa sürede ve kazasız belasız tamamlayarak vatandaşlarımızı bu temiz enerjiyle buluşturmaktır. Sürece sundukları güçlü katkılardan dolayı Torosgaz yönetimine, yüklenici firma ekiplerine ve sahada alın teri döken tüm çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Belediye, Ekonomi, Enerji, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Gediz'in yeni mahallelerinde doğalgaz için ilk kazma vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu’nun o sözleri yeniden gündemde CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu'nun o sözleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı İşte mutlak butlan kararının perde arkası CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı? İşte mutlak butlan kararının perde arkası

15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 15:57:54. #7.12#
SON DAKİKA: Gediz'in yeni mahallelerinde doğalgaz için ilk kazma vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.