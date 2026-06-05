Gediz'deki kirlilik, sağlık ve doğal yaşam masaya yatırıldı - Son Dakika
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Gediz'deki kirlilik, sağlık ve doğal yaşam masaya yatırıldı

Gediz\'deki kirlilik, sağlık ve doğal yaşam masaya yatırıldı
05.06.2026 21:37  Güncelleme: 21:39
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Manisa'da düzenlenen Tarzan ve Çevre Günleri'nde Gediz Havzası'nın çevresel sorunları, halk sağlığına etkileri ve kültürel mirası ele alındı. Uzmanlar, Gediz Nehri'ndeki kirliliğin İzmir Körfezi'ne kadar uzanan ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti.

Manisa'da düzenlenen Tarzan ve Çevre Günleri kapsamında gerçekleştirilen panel ve söyleşilerde Gediz Havzası'nın çevresel sorunları, halk sağlığına etkileri ve kültürel mirası kapsamlı şekilde ele alındı. Uzman isimler, Gediz Nehri'ndeki kirliliğin İzmir Körfezi'ne kadar uzanan ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarzan ve Çevre Günleri kapsamında düzenlenen panel ve söyleşilerde Gediz Havzası'nın çevresel sorunları, doğal yaşamı, kültürel birikimi ve halk sağlığı üzerindeki etkileri masaya yatırıldı. Alanında uzman isimlerin katıldığı programda, Gediz Nehri'ndeki kirlilikten çevre mücadelelerine, doğal yaşamın korunmasından bölgenin kültürel mirasına kadar birçok önemli konu değerlendirildi.

Yunusemre ilçesindeki bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen programın ilk bölümünde Gediz Nehri'ndeki kirlilik sorunu ile bu kirliliğin İzmir Körfezi üzerindeki etkileri ele alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yöneticilerinin de takip ettiği panelde, havzadaki çevresel baskıların her geçen gün arttığına dikkat çekildi. Katılımcılar, nehir ve deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik çözüm önerilerini paylaştı.

"Gediz Havzası Çevre Mücadeleleri Paneli"nde ise çevre örgütleri ve platform temsilcileri bir araya geldi. Panelde su kaynaklarının korunması, doğal alanların karşı karşıya bulunduğu tehditler ve vatandaşların çevre mücadelesindeki rolü üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Program kapsamında düzenlenen "Mitolojiden Edebiyata Gediz" başlıklı söyleşide de Gediz Nehri'nin tarih boyunca taşıdığı kültürel değerler ön plana çıkarıldı. Nehrin mitolojideki yeri, toplumsal hafızadaki izleri ve edebiyata yansımaları katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinliğin son bölümünde gerçekleştirilen "Halk Sağlığı ve Çevre Paneli"nde ise çevresel sorunların insan sağlığı üzerindeki etkileri bilimsel veriler ışığında değerlendirildi. Su ve hava kirliliğinin toplum sağlığına etkileri, çevresel riskler ve sağlıklı yaşam hakkı gibi başlıklar ele alındı.

Tarzan ve Çevre Günleri boyunca gerçekleştirilen oturumlarda, Gediz Havzası'nın karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekilirken, doğa, kültür ve yaşam arasındaki güçlü bağın korunmasının önemine vurgu yapıldı. Katılımcılar, çevrenin korunmasına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması ve ortak çözüm arayışlarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Gediz'deki kirlilik, sağlık ve doğal yaşam masaya yatırıldı - Son Dakika

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