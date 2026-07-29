Gerek Göleti’nde 2027 su tutulacak

Vali Aydın Baruş, Horasan ilçesinde yapımı devam eden Gerek Göleti'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, DSİ Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Aydın Baruş, Gerek Göleti'nin Horasan ve çevresindeki köyler için adeta bir hayat kaynağı olacağını belirterek, zeminin problemli yapısı nedeniyle çalışmaların çok hassas mühendislik hesapları doğrultusunda sürdürüldüğünü ifade etti. Bugüne kadar yaklaşık 77 bin metreküp dolgu gerçekleştirildiğini belirten Vali Aydın Baruş, bunun toplam dolgunun yüzde 24'üne karşılık geldiğini, yıl sonuna kadar ise bu oranın yüzde 70 seviyesine ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Gövde dolgusunun önümüzdeki yıl tamamlanmasının planlandığını kaydeden Vali Aydın Baruş, baraj gövdesinin 2027 yılı sonbaharında bitirilmesinin, ardından su tutulmaya başlanmasının hedeflendiğini belirtti. Sulama projesinin de eş zamanlı olarak hazırlanacağını ifade eden Vali Aydın Baruş, 2028 yılından itibaren sulama suyunun çiftçilerin hizmetine sunulmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Yaklaşık 405 hektarlık, yani 4 bin dönümün üzerinde tarım arazisinin sulanmasına imkan sağlayacak yatırımın bölgenin tarımsal geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Aydın Baruş, bugün su yetersizliği nedeniyle yalnızca kuraklığa dayanıklı ürünlerin yetiştirilebildiği arazilerde sulamayla birlikte şeker pancarı, ayçiçeği ve yem bitkileri üretiminin başlayacağını, tarımsal üretimin çeşitlenerek artacağını ifade etti. Yem bitkisi üretimindeki artışın hayvancılık açısından da önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Vali Aydın Baruş, üretim maliyetlerinin düşeceğini, hayvanların yem ihtiyacının daha uygun şartlarda karşılanacağını ve geçim imkanlarının güçlenmesiyle birlikte geçmiş yıllarda ekonomik nedenlerle köylerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların yeniden üretime ve köylerine dönmesinin önünün açılacağını söyledi. Horasan'ın jeolojik yapısı nedeniyle baraj yatırımlarının kolay gerçekleştirilemediğine dikkat çeken Vali Aydın Baruş, uzun süren zemin araştırmaları ile sağlamlaştırma ve enjeksiyon çalışmalarının projenin en önemli aşamalarını oluşturduğunu belirtti.

Vali Aydın Baruş, yatırımın programa alınmasında katkı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığımız, Erzurum milletvekilleri ile DSİ Bölge Müdürlüğü personeline, mühendislere, yüklenici firma çalışanlarına teşekkür etti. Vali Baruş, Gerek Göleti'nin tamamlanmasıyla birlikte Horasan'ın önemli bir esere kavuşacağını, sulama alanlarının genişlemesiyle Erzurum'da tarımsal üretimin artacağını ve hayvancılığın daha verimli bir yapıya kavuşacağını ifade etti. İncelemelerde Valin Aydın Baruş'a Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir ve ilgili kurum yetkilileri eşlik etti.