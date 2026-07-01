Geri Dönüşüm Uygulamaları Vatandaşlardan Tam Not Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Geri Dönüşüm Uygulamaları Vatandaşlardan Tam Not Aldı

Geri Dönüşüm Uygulamaları Vatandaşlardan Tam Not Aldı
01.07.2026 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de depozito sistemi ve akıllı makinelerle geri dönüşüm bilinci artıyor, çevre korunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hayata geçirilen sıfır atık ve geri dönüşüm uygulamaları vatandaşlardan tam not aldı. Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla resmen uygulamaya alınan Depozito İade Sistemi ile uygun içecek ambalajlarını teslim eden vatandaşlara ambalaj başına 1 TL iade yapılmaya başlandı. 81 il ve 973 ilçede; zincir marketler, süpermarketler, bakkallar, büfeler, otel, restoran ve kafelerde hayata geçirilen bu dev sistem, akıllı geri dönüşüm makineleriyle birleşerek hem doğanın korunmasına hem de aile ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Geri dönüşüm bilincinin artırılması ve atıkların yerinde ayrıştırılması amacıyla bazı marketlere kurulan akıllı geri dönüşüm otomatları, çevre dostu vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Cam, alüminyum ve pet şişelerin çöpe gitmesini önleyen sistem, çevrenin temiz kalmasını sağlarken atıkları ekonomik bir değere dönüştürüyor. Uygulamayı kullanan vatandaşlar, bu çevre hareketinin toplumsal bir seferberliğe dönüşmesi gerektiğinin altını çiziyor.

"Makinelere her gün ellişer tane atılmasını öneriyorum"

Bakanlığın çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Abdullah Kılısarı, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ederim. Böyle bir şey yapmaları çok güzel oldu. Hem ekonomimize hem de doğamıza çok güzel bir iş oldu. Bu makinelere her gün 50'şer tane atılmasını öneriyorum. Hem kendilerine can suyu olur hem de doğamızı korumuş oluruz. Hem bu sayede çevremizde atık olmayacak. Ülkemiz daha güzel olacak, daha temiz olacak. Atık maddelerinde cam, alüminyum ve pet şişelerimizi atalım; çevremizi temiz tutalım, ekonomimize can olalım" ifadelerini kullandı.

"Doğaya daha duyarlı olmamız lazım"

Geri dönüşümün doğadaki atık miktarını azaltmada kritik bir rol oynadığını belirten Ayhan Solak ise toplum olarak çevreye verilen özenin artırılması gerektiğini vurguladı. Solak, "İnsanlarımızın, bazı malzemelerle geri dönüşümle katkı sağlayacağını bilmesi; doğaya, geri dönüşümlerin, atıkların azalmasında fayda sağlayacak. Ülkemiz ve çevremiz için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ben de çocuklarıma da bu uygulamayı indirttim. Biraz önce de nasıl kullanacağını göstermek için bir deneme yaptırdım kendisine. Yani bunun tüm il, ilçelerde çok yaygın olmasını istiyorum ki insanların buna katılımı daha da artması lazım. Doğaya da daha duyarlı olmamız lazım. Bizim toplum olarak da biraz çevreye verdiğimiz, ne yazık ki özeni en fazla oranda arttırmamız lazım. Maalesef doğayı görüyoruz, piknik alanlarını görüyoruz; malzemelerimizi dışarıya atıyoruz. Bunları en aza indirmemiz lazım, hatta sıfıra indirmemiz lazım. Bu geri dönüşümün de buna katkısının olacağını düşünüyorum" dedi.

"Çevremiz daha temiz olacaktır"

Uygulamanın ekonomik boyutuna ve yeni başlayan depozito sisteminin önemine de dikkat çekerek tüm vatandaşlara çağrıda bulunan Solak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu uygulamayı indirsinler. Aile bütçesine de katkısı olacaktır en azından. Doğaya, ülkemize de faydalı olacaktır. Geri dönüşen malzemelerin bir şekilde ekonomimize katkı sağlayacaktır. Çevremiz daha temiz olacaktır. Ücret küçük de olsa ben yine uygulamayı kullanacaktım." - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Geri Dönüşüm Uygulamaları Vatandaşlardan Tam Not Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı
Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı
Şanlıurfa’da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak
Somali’de Eş-Şebab’a Türk F-16’larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan’da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti Pakistan'da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı

15:40
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
15:21
İstanbul’da seri taciz skandalı Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
15:04
Emine Erdoğan’dan “koruyucu aile“ vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım
Emine Erdoğan'dan "koruyucu aile" vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım
14:50
Cemil Tugay’dan AK Parti’ye geçecek iddialarına yanıt
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt
14:35
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan’daki işgali sürdüreceğiz
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz
14:09
Destici’den komedyen Deniz Göktaş’a sert tepki: O dili koparırız
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 16:15:16. #.0.4#
SON DAKİKA: Geri Dönüşüm Uygulamaları Vatandaşlardan Tam Not Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.